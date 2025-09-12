Harvard Araştırması Ortaya Koydu: Yatmadan Önce Ekrana Bakmak Bu Hastalıkları Tetikliyor

Harvard'daki araştırmalar, uyumadan önce ekrana bakmanın beyni 'gündüz' moduna soktuğunu ortaya koydu. Peki bu durum hangi sağlık problemlerine yol açıyor? İşte detaylar...

Günümüzde birçok kişinin vazgeçilmez alışkanlığı olan yatmadan önce telefona bakmak, uzmanlara göre sanıldığı kadar masum değil. Araştırmalar, bu davranışın hem uyku kalitesini düşürdüğünü hem de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koyuyor.

Harvard Medical School’da yapılan çalışmalarda, cep telefonlarından yayılan mavi ışığın uykuya geçişte kritik rol oynayan melatonin hormonunu baskıladığı belirlendi. Harvard Üniversitesi Uyku Tıbbı Profesörü Dr. Charles Czeisler, "Ekrana bakmak beyninize hala gündüz olduğunu söyler. Bu nedenle uykuya dalmak gecikir ve uyku kalitesi bozulur" diyerek tehlikeye dikkat çekti.

TELEFONUN YARATTIĞI 5 BÜYÜK RİSK

Uykusuzluk: Uykuya dalmada gecikme, sık sık uyanma

Göz yorgunluğu: Mavi ışığa maruz kalma sonucu göz kuruluğu ve ağrı

Stres artışı: Sosyal medya ve haberlerin zihni sürekli meşgul etmesi

Dikkat dağınıklığı: Ertesi gün odaklanma sorunu ve yorgunluk

Uzun vadeli sağlık riski: Uyku bozukluklarının bağışıklık sistemini zayıflatması

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kaliforniya Üniversitesi’nden nörobilimci Dr. Matthew Walker, "Telefonu yatak odasından uzak tutmak, uyku kalitesini artırmanın en basit yoludur" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, yatmadan en az bir saat önce ekranları kapatmayı, mavi ışık filtresi veya gece modunu kullanmayı tavsiye ediyor. Ayrıca uyku öncesinde kitap okumak ya da meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteler öneriliyor.

