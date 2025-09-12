Anayasa Mahkemesi’nden Önemli Karar! Artık O Ülkedeki Erkekler de Eşlerinin Soyadını Alabilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, evlilikte yalnızca kadınlara tanınan soyadı hakkının erkekler için kısıtlanmasını cinsiyet eşitliğine aykırı bularak önemli bir karara imza attı.

Mahkeme, "1992 tarihli Doğum ve Ölüm Kayıt Yasası"nda yer alan, erkeklerin eşlerinin soyadını doğrudan alamamasına neden olan hükümlerin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi. Yapılan açıklamada, bu uygulamanın eşitlik ilkesini ihlal ettiği belirtildi.

ERKEKLER DE SOYADI TERCİHİ YAPABİLECEK

Kararla birlikte Güney Afrika’da erkekler de evlilik sırasında kadınlar gibi eşlerinin soyadını alabilecek. Ayrıca isteyen çiftler çift soyadı uygulamasını da tercih edebilecek.

BENZER BİR UYGULAMA TÜRKİYE'DE MÜMKÜN MÜ?

Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik sonrası yalnızca kadınlara kocasının soyadını alma hakkı tanınıyor. Erkeklere ise eşlerinin soyadını doğrudan kullanma imkanı verilmiyor. Anayasa Mahkemesi daha önce kadınların yalnızca kocasının soyadını kullanmak zorunda olmasını eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etmişti. Ancak erkeklerin de eşlerinin soyadını alabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bu nedenle Güney Afrika’da alınan kararın benzerinin Türkiye’de uygulanabilmesi için öncelikle Medeni Kanun’da değişikliğe gidilmesi şart.

Kaynak: AA