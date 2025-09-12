Aşk Bitti, Sorular Bitmedi! Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yla Barışma Sorusu Karşısındaki Yanıtı Olay Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına yeni bir gelişme eklendi. Evlilik yolunda oldukları düşünülen çiftin yollarını ayırmasının ardından ilk açıklama Hakan Sabancı’dan gelmişti. Bu kez de 'barışma ihtimali' sorusu Hande Erçel’e soruldu.

HAKAN SABANCI SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU

Ünlü çiftin ayrılığı, ihanet iddiaları eşliğinde magazin manşetlerinde uzun süre yer aldı. Hakan Sabancı, çıkan söylentilere noktayı koyarak, "Bizim Hande’yle çok güzel bir ilişkimiz vardı. Bunu bitirme kararı aldık. Konunun ailemle ya da üçüncü kişilerle ilgisi yok. İlişkiler yaşanır, devam eder ya da etmez, bu iki kişinin kararıdır" ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞMA İHTİMALİ SORULDU

Günler sonra kameralar karşısına geçen Hande Erçel’e hem ayrılık hem de 'barışma ihtimali' soruldu. Güzel oyuncu, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Daha önce de söyledim, konuşmayacağım" diyerek ısrarlı sorulara aynı yanıtı verdi.

CEVABI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erçel’in nazik ama net tavrı sosyal medyada çok konuşuldu. Kullanıcılar, "Sessizlik en güzel cevap", "Asil bir duruş sergilemiş", "Anne oğul yeterince konuştu" gibi yorumlarla oyuncuya destek verdi.

Kaynak: Haber Merkezi