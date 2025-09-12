Aşk Bitti, Sorular Bitmedi! Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yla Barışma Sorusu Karşısındaki Yanıtı Olay Oldu

Evlilik yolunda oldukları düşünülen Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ayrılığı magazin gündeminde yerini koruyor. İlk açıklama Sabancı’dan gelirken, Erçel’in 'barışma ihtimali' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:
Aşk Bitti, Sorular Bitmedi! Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yla Barışma Sorusu Karşısındaki Yanıtı Olay Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına yeni bir gelişme eklendi. Evlilik yolunda oldukları düşünülen çiftin yollarını ayırmasının ardından ilk açıklama Hakan Sabancı’dan gelmişti. Bu kez de 'barışma ihtimali' sorusu Hande Erçel’e soruldu.

HAKAN SABANCI SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU

Aşk Bitti, Sorular Bitmedi! Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yla Barışma Sorusu Karşısındaki Yanıtı Olay Oldu - Resim : 1

Ünlü çiftin ayrılığı, ihanet iddiaları eşliğinde magazin manşetlerinde uzun süre yer aldı. Hakan Sabancı, çıkan söylentilere noktayı koyarak, "Bizim Hande’yle çok güzel bir ilişkimiz vardı. Bunu bitirme kararı aldık. Konunun ailemle ya da üçüncü kişilerle ilgisi yok. İlişkiler yaşanır, devam eder ya da etmez, bu iki kişinin kararıdır" ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞMA İHTİMALİ SORULDU

Günler sonra kameralar karşısına geçen Hande Erçel’e hem ayrılık hem de 'barışma ihtimali' soruldu. Güzel oyuncu, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Daha önce de söyledim, konuşmayacağım" diyerek ısrarlı sorulara aynı yanıtı verdi.

Aşk Bitti, Sorular Bitmedi! Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yla Barışma Sorusu Karşısındaki Yanıtı Olay Oldu - Resim : 2

CEVABI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erçel’in nazik ama net tavrı sosyal medyada çok konuşuldu. Kullanıcılar, "Sessizlik en güzel cevap", "Asil bir duruş sergilemiş", "Anne oğul yeterince konuştu" gibi yorumlarla oyuncuya destek verdi.

Show TV'ye Kayyım Atanmıştı... Kızılcık Şerbeti İçin Karar Verildi! Yapımcı Faruk Turgut Açıkladı!Show TV'ye Kayyım Atanmıştı... Kızılcık Şerbeti İçin Karar Verildi! Yapımcı Faruk Turgut Açıkladı!Magazin
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Aşkı İhanet mi Bitirdi? Sabancı Sessizliğini BozduHande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Aşkı İhanet mi Bitirdi? Sabancı Sessizliğini BozduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hande Erçel Hakan Sabancı
Son Güncelleme:
Show TV'ye Kayyım Atanmıştı... Kızılcık Şerbeti İçin Karar Verildi! Yapımcı Faruk Turgut Açıkladı! Kızılcık Şerbeti İçin Karar Verildi! Devam Edecek mi?
12 Eylül’ün Şanslı Burcu Belli Oldu 12 Eylül’ün Şanslı Burcu Belli Oldu
Hazal Kaya’nın Yüzündeki Değişim Olay Oldu! Herkes Aynı Yorumu Yaptı Son Hali Olay Oldu! Herkes Aynı Yorumu Yaptı
Osayi'nin Sahada Yumrukladığı Trabzonlu Taraftardan Şok Paylaşım! Bu Sefer Hedefinde Uğurcan Çakır Var Bu Sefer Hedefinde Uğurcan Çakır Var
ÇOK OKUNANLAR
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Mahkemenin Ret Kararının Ardından... CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler