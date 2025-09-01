Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Aşkı İhanet mi Bitirdi? Sabancı Sessizliğini Bozdu

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın 3 yıllık ilişkisi sürpriz bir şekilde sona erdi. Evlilik beklenirken gelen ayrılığa, ihanet iddiaları gölge düşürdü. Konuya dair sessizliğini bozan Sabancı, ihanet iddialarıyla ilgili ünlü sunucu Ece Erken’e konuştu.

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile sosyetik isim Hakan Sabancı’nın ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düştü. 3 yıldır birlikte olan çiftin evlilik yolunda ilerlemesi beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılmaları dikkat çekti. Ayrılıkla ilgili ortaya atılan 'ihanet' iddiaları ise gündemi daha da hareketlendirdi. Sessizliğini bozan Hakan Sabancı, ünlü sunucu Ece Erken’e ihanet iddiaları ile ilgili konuştu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Aşkı İhanet mi Bitirdi? Sabancı Sessizliğini Bozdu - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA TÜM FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Birlikte sık sık seyahat eden ve özel anlarını sosyal medyada paylaşan çift, son olarak İtalya tatiline çıkmıştı. Ancak Erçel’in Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını silmesiyle ayrılık iddiaları kesinlik kazandı.

Bu gelişmenin hemen ardından Arzu Sabancı’nın yaptığı imalı paylaşım ortalığı daha da karıştırdı. Çiftin ayrılığının perde arkasında ilk olarak Arzu Sabancı’nın etkili olduğu iddiaları gündeme geldi. Sabancı, paylaşımında "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" sözlerini kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Aşkı İhanet mi Bitirdi? Sabancı Sessizliğini Bozdu - Resim : 2

İHANET İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Çiftin ayrılığıyla ilgili en çok konuşulan bir diğer iddia ise 'ihanet' oldu. Uzun süredir evlilik yolunda oldukları konuşulan ikilinin bu nedenle yollarını ayırdığı da ileri sürüldü.

TV8'de "Gel Konuşalım" programında konuya değinen sunucu Ece Erken, ayrılığın perde arkasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü çiftin ayrılık nedenini açıklayan Erken, ''Ayrılıkla ilgili bir ihanet dedikodusu vardı. Ben taraflara sordum. Hakan Sabancı asla öyle bir durum söz konusu olmadığını söyledi.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gel Konuşalım

