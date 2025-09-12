Hazal Kaya’nın Yüzündeki Değişim Olay Oldu! Herkes Aynı Yorumu Yaptı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı saçlarıyla dikkat çeken oyuncunun yüz hatlarındaki belirgin değişim estetik iddialarını güçlendirirken, takipçilerinden yorum yağdı.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, son günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Bir güzellik merkezinden yayınladığı fotoğraf, oyuncunun yüzündeki değişim iddialarını yeniden gündeme getirdi.

ESTETİK İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

‘Genco’, ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Adını Feriha Koydum’, ‘Bizim Hikaye’ ve ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ gibi yapımlarla tanınan Kaya, geçtiğimiz ay imajını yenileyerek saçlarını sarıya boyatmıştı. O dönemde yeni görünümünü, “Sarışınlar daha çok eğleniyor dediler, göreceğiz” notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

Son paylaşımında sarı saçlarıyla uyumlu canlı cildi, belirginleşen yüz hatları ve dolgun dudaklarıyla dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada "estetik mi yaptırdı?" tartışmalarına neden oldu.

TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞDI

Kaya’nın yeni görünümü kısa sürede binlerce yorum aldı. Birçok kullanıcı oyuncunun değişimini beğenirken, bazıları da estetik ve dolgu iddialarını gündeme taşıdı.

