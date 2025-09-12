Ünlü Çiftten Aşk Sürprizi! Ayrılığa Dayanamadılar, Aşk Yeniden Alevlendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Helin Kandemir ile iş insanı Celal Can Algül, kısa süren ayrılıklarının ardından yeniden bir araya geldi. Geçtiğimiz mart ayında aşk yaşamaya başlayan Kandemir ve Algül çifti, ilişkilerini ilk kez Cihangir’de objektiflere yakalandıklarında doğrulamıştı. Muhabirlerin sorularına "Her şey yolunda, teşekkür ediyorum" yanıtını veren Kandemir, bir süre sonra ayrılık haberini ver.

Başrolünde yer aldığı Aşkın Yüzü filminin galasında konuşan genç oyuncu, "Şu anda devam eden romantik bir durum yok" diyerek ilişkisinin bittiğini açıklamıştı.

DÜĞÜNDE BERABER GÖRÜNTÜLENDİLER

Üç aylık ayrılığın ardından çiftin barıştığı ortaya çıktı. Helin Kandemir ve Celal Can Algül, geçtiğimiz gün katıldıkları arkadaşlarının düğününde birlikte görüntülendi. Kandemir, sevgilisiyle çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak barıştıklarını resmen ilan etti.

CELAL CAN ALGÜL’ÜN ESKİ AŞKI

Algül’ün adı daha önce Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın kızı Derya Şensoy ile aşk dedikodularına karışmıştı.

