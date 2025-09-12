Show TV'ye Kayyım Atanmıştı... Kızılcık Şerbeti İçin Karar Verildi! Yapımcı Faruk Turgut Açıkladı!
Show TV’nin TMSF’ye devredilmesinin ardından reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti’nin yayın akıbeti merak konusu olmuştu. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, 4. sezon için son noktayı koydu. Kızılcık Şerbeti devam edecek mi? İşte detaylar...
Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında 121 şirkete el konulurken, Show TV’nin de aralarında bulunduğu bazı kurumların yönetimi TMSF’ye devredildi. Bu gelişme sonrası gözler, Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisine çevrildi.
KIZILCIK ŞERBETİ'NİN KADERİ BELLİ OLDU
Bugün 4. sezonuna başlaması planlanan dizinin akıbeti hakkında yapımcı Faruk Turgut açıklama yaptı. OdaTV’ye konuşan Turgut, Show TV ile herhangi bir değişiklik olmadığını, dizinin aynı gün ve saatte izleyiciyle buluşmaya devam edeceğini duyurdu.
ÇEKİMLER AKSAMADAN SÜRÜYOR
Yaklaşık üç hafta önce başlayan yeni sezon çekimlerinin programa uygun şekilde sürdüğünü belirten Turgut, kanal yönetimiyle görüştüklerini ve diziyle ilgili bir sıkıntı olmadığını vurguladı. Turgut, bu akşam Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısında olacağını açıkladı.
Kaynak: Oda TV