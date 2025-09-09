Kanal D'nin Reyting Rekortmeni Dizisi Uzak Şehir’de Beklenmedik Ayrılık! Yeni Sezona Sayılı Günler Kala Veda Etti

Uzak Şehir dizisinde Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç, sosyal medyada rolü nedeniyle aldığı eleştirilerin ardından projeden ayrıldı. Sete pasta keserek veda eden oyuncunun gidişi izleyiciler tarafından sevinçle karşılandı.

Kanal D'nin Reyting Rekortmeni Dizisi Uzak Şehir’de Beklenmedik Ayrılık! Yeni Sezona Sayılı Günler Kala Veda Etti
Mardin’de çekilen ve Ayna Yapım imzası taşıyan Kanal D'nin reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir'de Mine karakterine hayat veren oyuncu Mine Kılıç, projeden ayrıldı. Geçtiğimiz sezon boyunca sosyal medyada rolü nedeniyle yoğun eleştiriler alan oyuncu, yeni sezonda dizide yer almayacak.

ROLÜ BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kanal D'nin Reyting Rekortmeni Dizisi Uzak Şehir’de Beklenmedik Ayrılık! Yeni Sezona Sayılı Günler Kala Veda Etti - Resim : 1

Dizide 'metres' rolüyle izleyici karşısına çıkan Kılıç, özellikle Alya ve Cihan karakterlerinin hayranlarından sert yorumlar almıştı. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden tepkisini dile getiren oyuncu, gelen mesajlardan rahatsızlık duyduğunu açıkça ifade etmişti.

SETTE PASTAYLA VEDA

Yeni sezonun ilk bölümlerinde kısa süre yer alan Mine Kılıç, ekibe pasta kesilerek veda etti. Oyuncunun diziden ayrılışı set ortamında duygusal anlara sahne olurken, sosyal medyada ise seyirciler bu kararı memnuniyetle karşıladı.

Kanal D'nin Reyting Rekortmeni Dizisi Uzak Şehir’de Beklenmedik Ayrılık! Yeni Sezona Sayılı Günler Kala Veda Etti - Resim : 2

SEYİRCİDEN ALAYCI YORUMLAR

Kılıç’ın ayrılığı sonrası sosyal medya kullanıcıları "Helvasını da kavursaydınız", "Haydi metres yallah", "Kurtulduk" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Birçok izleyici, karakterin diziden çıkışını olumlu bulurken, yerine gelecek yeni rolün nasıl olacağı merak konusu oldu.

Kanal D’nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Kriz! Yeni Sezon Öncesi Ünlü Oyuncu Veda EttiKanal D’nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Kriz! Yeni Sezon Öncesi Ünlü Oyuncu Veda EttiMagazin
Babasının Vefatıyla Sarsıldı! Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın Paylaşımı Yürekleri DağladıBabasının Vefatıyla Sarsıldı! Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın Paylaşımı Yürekleri DağladıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

