Kanal D’nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Kriz! Yeni Sezon Öncesi Ünlü Oyuncu Veda Etti

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de yeni sezon öncesi şok ayrılık! Ünlü oyuncu ailevi sebepler nedeniyle apar topar diziden ayrıldı.

Son Güncelleme:
Kanal D’nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Kriz! Yeni Sezon Öncesi Ünlü Oyuncu Veda Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz sezon finaliyle izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı dizi, 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle yeni sezona başlayacak. Ancak bu sezon öncesinde dikkat çeken bir oyuncu değişikliği yaşandı.

Kanal D’nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Kriz! Yeni Sezon Öncesi Ünlü Oyuncu Veda Etti - Resim : 1

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Uzak Şehir dizisinden izleyicileri üzecek bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Ümmü karakterini canlandıran Zeynep Kankonde ailevi sebeplerden dolayı projeden ayrıldı. Yerine gelecek isim belli oldu. Yeni sezonda bu önemli karakteri deneyimli oyuncu Banu Fotocan üstlenecek.

Kanal D’nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Kriz! Yeni Sezon Öncesi Ünlü Oyuncu Veda Etti - Resim : 2

MİNE DE AYRILIYOR MU?

Öte yandan dizinin sevilen karakterlerinden Mine için de ayrılık iddiaları gündeme geldi. Mine Kılıç’ın farklı projeler için görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu gelişme, başarılı oyuncunun Uzak Şehir’den ayrılacağı yönündeki söylentileri daha da güçlendirdi.

Ece Erken Yıllar Sonra Canlı Yayında İtiraf Etti: Stüdyo Buz Kesti! "Hamileyken Karnıma Tekme Yedim"Ece Erken Yıllar Sonra Canlı Yayında İtiraf Etti: Stüdyo Buz Kesti! "Hamileyken Karnıma Tekme Yedim"Magazin

Uzak Şehir'in Yıldızının Acı Günü! Ünlü Oyuncu Atakan Özkaya Babasını Aniden KaybettiUzak Şehir'in Yıldızının Acı Günü! Ünlü Oyuncu Atakan Özkaya Babasını Aniden KaybettiMagazin

Online Alışverişe Yeni ÖTV ve KDV Geliyor! Limit Sıfırlanacak mı? Bakanlık Noktayı KoyduOnline Alışverişe Yeni ÖTV ve KDV Geliyor! Limit Sıfırlanacak mı? Bakanlık Noktayı KoyduEkonomi

Kaynak: Birsen Altuntaş

Etiketler
Uzak Şehir Kanal D
Son Güncelleme:
Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Dev Zam! Benzin Fiyatları Yükseldi… 27 Ağustos 2025 Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları Akaryakıtta Dev Zam
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
Ece Erken Yıllar Sonra Canlı Yayında İtiraf Etti: Stüdyo Buz Kesti! "Hamileyken Karnıma Tekme Yedim" Canlı Yayında Şok İtiraf! "Hamileyken Tekme Yedim"
Yapay Zekayla Şarkı Yaptı Sahnelerin Gözdesi Oldu! Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu’nun Plaj Partisi Olay Oldu: Bir Saatte Kazandığı Para Dudak Uçuklattı Bir Saatte Kazandığı Para Dudak Uçuklattı
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz' Kılıçdaroğlu Cephesinden Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
Baba ve 11 Yaşındaki Çocuğun Katili Yakalandı: 'Neden Öldürdün' Sorusuna Pişkin Savunma Baba ve 11 Yaşındaki Çocuğun Katili Yakalandı: 'Neden Öldürdün' Sorusuna Pişkin Savunma
'Her Şey Dahil Tatil' Diye Geldiler, Başlarına Gelmeyen Kalmadı! 'Her Şey Dahil Tatil' Diye Geldiler, Başlarına Gelmeyen Kalmadı!
Balıkesir'de Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu Balıkesir'de Korkutan Deprem