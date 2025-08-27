Kanal D’nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Kriz! Yeni Sezon Öncesi Ünlü Oyuncu Veda Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz sezon finaliyle izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı dizi, 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle yeni sezona başlayacak. Ancak bu sezon öncesinde dikkat çeken bir oyuncu değişikliği yaşandı.

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Uzak Şehir dizisinden izleyicileri üzecek bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Ümmü karakterini canlandıran Zeynep Kankonde ailevi sebeplerden dolayı projeden ayrıldı. Yerine gelecek isim belli oldu. Yeni sezonda bu önemli karakteri deneyimli oyuncu Banu Fotocan üstlenecek.

MİNE DE AYRILIYOR MU?

Öte yandan dizinin sevilen karakterlerinden Mine için de ayrılık iddiaları gündeme geldi. Mine Kılıç’ın farklı projeler için görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu gelişme, başarılı oyuncunun Uzak Şehir’den ayrılacağı yönündeki söylentileri daha da güçlendirdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş