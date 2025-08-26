Ece Erken Yıllar Sonra Canlı Yayında İtiraf Etti: Stüdyo Buz Kesti! "Hamileyken Karnıma Tekme Yedim"

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Magazin gündemini sarsan taciz ve şiddet iddiaları devam ederken, ünlü sunucu Ece Erken çarpıcı bir itirafta bulundu. Daha önce üç kez evlilik yapan Erken, tüm eşlerinden şiddet gördüğünü açıklayarak, "40 yaşıma kadar şiddete çok uğradım, bunun normal olduğunu düşünüyordum. Hamileyken karnıma tekme yedim" dedi.

MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞEN SÖZLER

Son dönemde birçok ünlü ismin şiddet ve taciz itirafları gündeme gelirken, Ece Erken de canlı yayında yaşadıklarını paylaştı. Yıllar boyunca şiddete maruz kaldığını söyleyen Erken’in sözleri, stüdyodaki izleyicileri de ekran başındakileri de şaşırttı.

"HAMİLEYKEN KARNIMA TEKME YEDİM"

Ece Erken, "Ben 40 yaşıma kadar şiddete uğradım. Fiziksel şiddetin olağan olduğunu düşünüyordum. İlk eşimde uçakta şiddete maruz kaldım. Hamileyken karnıma tekme yedim. Rahmetli eşim Şafak’la da şiddet yaşadım" diyerek yaşadığı zorlu günleri paylaştı.

Ünlü sunucu, "Ailemden de gördüğüm için bunu normalleştiriyordum ama asla normal değil. Hiç kimse bize dokunamaz, istemediğimiz bir şeyi yaptıramaz" sözleriyle şiddetin asla meşrulaştırılmaması gerektiğini vurguladı.

ÜÇ KEZ EVLENDİ

Ece Erken, ilk evliliğini 2008’de Tuncer Öztarhan’la yapmış, bir yıl sonra boşanmıştı. 2014’te Serkan Uçar ile evlenen Erken, 2015’te oğlu Eymen’i kucağına almış, aynı yıl boşanmıştı. Daha sonra Beşiktaş JK eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 2021’de nikah masasına oturdu. Ancak Mahmutyazıcıoğlu, 2022’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi