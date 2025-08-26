Yapay Zekayla Şarkı Yaptı Sahnelerin Gözdesi Oldu! Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu’nun Plaj Partisi Olay Oldu: Bir Saatte Kazandığı Para Dudak Uçuklattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kısmetse Olur programının ‘Aşkın Gücü’ formatında yer alan ve açıklamalarıyla fenomen haline gelen Cansel Ayanoğlu, bu sefer partilerde sahne almaya başladı. Yapay zekanın yardımıyla şarkılar üreten Kısmetse Olur Cansel’in 1 saatlik kazandığı para dudak uçuklattı.

YAPAY ZEKAYLA ŞARKI YAPTI! 1 SAATE 150 BİN TL KAZANDI

Cansel Ayanoğlu yaz sezonun açılmasıyla birlikte soluğu Alaçatı’da aldı. Fenomen ismin tatil fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

Şarkıcılığa soyunan Ayanoğlu bu defa bir plaj partisinde sahne aldı. MegaMag'ın iddiasına göre şarkılarında yapay zekadan destek alan ünlü ismin bu sahnesi için 1 saatte 150 bin TL kazandığı iddia edildi.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Cansel Ayanoğlu'nun Bulgaristan göçmeni olduğu tahmin ediliyor. 1997 yılında dünyaya gelen Cansel şu an 25 yaşındadır. Aslan burcu olduğunu belirten Cansel Ayanoğlu pembe rengini çok sevdiğini dile getirirken estetisyen olarak çalıştığını kaydetti. İstanbul'da yaşayan genç kadın "Bir erkekte aradığım şey yakışıklılık ve zekâ. Ee tabi para olmadan da olmaz. Maddiyat benim için çok önemli. Adam gibi adam olmalı ve beni sahiplenmeli. Kıskançlığı severim." sözleriyle kendini tanıttı. Stili ile sosyal medyada takipçilerinden yoğun övgü alan ve hayvan sever kişiliği ile tanınan Cansel Ayanoğlu'nun bir köpeği var. Yarışmacı, cansel.ayanoglu instagram adresini kullanıyor.

CANSEL AYANOĞLU ESKİ EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Programın ilk gününde daha önce bir evlilik yaptığını, bu evliliğinden bir kız çocuğu olduğunu ve eşiyle anlaşamadığı için ayrıldığını açıklayan Cansel'in eski eşiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tiktok’ta paylaşılan videolarda yer alan adamın Cansel’in eski eşi olduğu iddia edilirken ikiliden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi