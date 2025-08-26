Gündeme Bomba Gibi Düşen Taciz İddiası! Sunucu Hazal Eker Ünlü Oyuncuyu Hedef Aldı: Fotoğrafını Paylaşıp Yayınladı...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya son günlerde taciz iddiaları ve ifşalarla çalkalanıyor. Ünlü komedyen Mesut Süre’nin taciz mesajları sonrası bu kez ATV sunucusu Hazal Eker’den bomba bir paylaşım geldi. Magazin dünyası bu haberle çalkalanıyor.

ÜNLÜ SUNUCUDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Eker, iddialara dikkat çekmek amacıyla yaptığı paylaşımda, kadınlara şu mesajı verdi:

"Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam, bana DM’den yazın ve bu durum değişsin.

Sizi görüyorum.

Sizi dinliyorum.

Size inanıyorum.

Siz ve yaşadıklarınız önemlisiniz."

ÜNLÜ OYUNCUYU PAYLAŞIP İMALI NOT BIRAKTI

Ünlü sunucu, bir diğer paylaşımına Burak Deniz’in fotoğrafını ekleyerek şu sözleri kullandı:

“Ben istiyorum ki bu sektörün ekmeğini hiçbir kadının ekmeğiyle oynamaya çalışmayacak kadar namuslu insanlar yesin.”

GÖZLER BURAK DENİZ’E ÇEVRİLDİ

Eker’in paylaşımının ardından gözler Burak Deniz’e çevrildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu iddia, sanat dünyasında “güç ilişkileri ve iş ahlakı” tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi