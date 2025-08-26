Gündeme Bomba Gibi Düşen Taciz İddiası! Sunucu Hazal Eker Ünlü Oyuncuyu Hedef Aldı: Fotoğrafını Paylaşıp Yayınladı...
Son günlerde sosyal medyada taciz mesajları ifşa olmaya devam ediyor. Hem ünlülerden hem de sosyal medya kullanıcılarından peş peşe paylaşımlar gelmeye devam ederken son olarak ünlü sunucu Hazal Eker'den bomba bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncunun fotoğrafını paylaşan Eker, imalı sözlerle dikkat çeken bir not düştü. İşte Hazal Eker’in paylaşımı…
Sosyal medya son günlerde taciz iddiaları ve ifşalarla çalkalanıyor. Ünlü komedyen Mesut Süre’nin taciz mesajları sonrası bu kez ATV sunucusu Hazal Eker’den bomba bir paylaşım geldi. Magazin dünyası bu haberle çalkalanıyor.
ÜNLÜ SUNUCUDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Eker, iddialara dikkat çekmek amacıyla yaptığı paylaşımda, kadınlara şu mesajı verdi:
"Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam, bana DM’den yazın ve bu durum değişsin.
Sizi görüyorum.
Sizi dinliyorum.
Size inanıyorum.
Siz ve yaşadıklarınız önemlisiniz."
ÜNLÜ OYUNCUYU PAYLAŞIP İMALI NOT BIRAKTI
Ünlü sunucu, bir diğer paylaşımına Burak Deniz’in fotoğrafını ekleyerek şu sözleri kullandı:
“Ben istiyorum ki bu sektörün ekmeğini hiçbir kadının ekmeğiyle oynamaya çalışmayacak kadar namuslu insanlar yesin.”
GÖZLER BURAK DENİZ’E ÇEVRİLDİ
Eker’in paylaşımının ardından gözler Burak Deniz’e çevrildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu iddia, sanat dünyasında “güç ilişkileri ve iş ahlakı” tartışmasını yeniden gündeme getirdi.
