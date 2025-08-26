İstanbul’un Dev Hastanesi Resmen Satıldı! Bakın Yeni Sahibi Kim!

Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini çatısı altında bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Özel Medistanbul Hastanesi'ni resmen satın aldı. MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), yaptığı KAP bildirimiyle resmi olarak satın alma işlemini duyurmuş oldu. Hastanenin yatak kapasitesi arttırılırken, adı da değiştirildi. İşte detaylar…

İstanbul'un Dev Hastanesi Resmen Satıldı! Bakın Yeni Sahibi Kim!
Sağlık sektöründe sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. İstanbul’un önde gelen hastanelerinden olan Özel Medistanbul Hastanesi, sağlık devi MLP Care tarafından satın alındı.

İSTANBUL’UN DEV HASTANESİ SATILDI! İŞTE YENİ SAHİPLERİ

Medical Park ve Liv Hospital gibi markaların sahibi olan MLP Sağlık Hizmetleri, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Özel Medistanbul Hastanesi'nin devralındığını duyurdu. Satın almanın ardından hastanedeki yatak kapasitesi artırıldı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") yönetim kurulu;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren Özel Medistanbul Hastanesi'nin ruhsatının Şirketimiz bünyesine alınmasına,

Özel Medistanbul Hastanesi isminin Özel Medicalpark Tem Hastanesi olarak değiştirilmesine ilişkin karar vermiştir.

Ruhsat devir işlemleri 25 Ağustos 2025 tarihi itibariyle tamamlanmış olan Özel Medicalpark Tem Hastanesi 35.000 metrekare kapalı alana ve 62 yatak kapasitesine sahiptir.
Hastanenin yatak kapasitesinin yeni bir ruhsat ile birleştirilerek 150 yataklı bir hastaneye çıkarılması planlanmaktadır."

