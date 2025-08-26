Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Önceden Bilmişlerdi: Üç Şirketin Son Anket Ortalaması Açıklandı! Bakın Birinci Sırada Hangi Parti Çıkıyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2024 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından hem kamuoyunun hem de muhalefetin ortak talebi seçim yapılması oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası CHP tarafından yurt genelinde mitingler başlatılırken gözler anket sonuçlarına çevrildi.

Muhalefet ve kamuoyunun ortak seçim talebi sonrası anket şirketleri sahada araştırmalara koyuldu. 3 şirket tarafından yapılan son anket sonuçları ise paylaşıldı. Açıklanan verilere göre CHP'nin yüzde 32,1 ile birinci parti olduğu AKP’nin ise ikinci parti olduğu görüldü.

SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ BİLMİŞLERDİ

28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan son Cumhurbaşkanı seçimleri öncesindeki anketler, milyonlar tarafından seçim kadar heyecan ile takip edildi. Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tahminleri tam tutan; Piar, Betimar ve HBS şirketlerinin ağustos ayı ortalaması alındı.

Üç araştırma şirketinin ağustos ayı ortalaması

3 şirketin ağustos ayında yapılan araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlara göre AKP yine ikinci parti konumunda. CHP'nin yüzde 32,1 ile birinci parti olurken diğer partilerin oy oranları şu şekilde:

1. CHP - 32,1

2. AKP - 30,8

3. MHP - 8,3

4. DEM - 8,2

5. İYİ PARTİ - 5,8

6. ZAFER - 4,5

7. YRP - 3,6

8. DİĞER - 6,7

