Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Önceden Bilmişlerdi: Üç Şirketin Son Anket Ortalaması Açıklandı! Bakın Birinci Sırada Hangi Parti Çıkıyor?

Sahada yapılan anket sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 28 Mayıs tarihinde yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 100 doğru tahmin eden 3 araştırma şirketinin Ağustos ayı yapılan anketlerinin ortalaması paylaşıldı. Bakın birinci sırada hangi parti çıkıyor?

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Önceden Bilmişlerdi: Üç Şirketin Son Anket Ortalaması Açıklandı! Bakın Birinci Sırada Hangi Parti Çıkıyor?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2024 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından hem kamuoyunun hem de muhalefetin ortak talebi seçim yapılması oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası CHP tarafından yurt genelinde mitingler başlatılırken gözler anket sonuçlarına çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Önceden Bilmişlerdi: Üç Şirketin Son Anket Ortalaması Açıklandı! Bakın Birinci Sırada Hangi Parti Çıkıyor? - Resim : 1

Muhalefet ve kamuoyunun ortak seçim talebi sonrası anket şirketleri sahada araştırmalara koyuldu. 3 şirket tarafından yapılan son anket sonuçları ise paylaşıldı. Açıklanan verilere göre CHP'nin yüzde 32,1 ile birinci parti olduğu AKP’nin ise ikinci parti olduğu görüldü.

SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ BİLMİŞLERDİ

28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan son Cumhurbaşkanı seçimleri öncesindeki anketler, milyonlar tarafından seçim kadar heyecan ile takip edildi. Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tahminleri tam tutan; Piar, Betimar ve HBS şirketlerinin ağustos ayı ortalaması alındı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Önceden Bilmişlerdi: Üç Şirketin Son Anket Ortalaması Açıklandı! Bakın Birinci Sırada Hangi Parti Çıkıyor? - Resim : 2
Üç araştırma şirketinin ağustos ayı ortalaması

İŞTE AĞUSTOS AYI ANKET SONUÇLARI

3 şirketin ağustos ayında yapılan araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlara göre AKP yine ikinci parti konumunda. CHP'nin yüzde 32,1 ile birinci parti olurken diğer partilerin oy oranları şu şekilde:

1. CHP - 32,1
2. AKP - 30,8
3. MHP - 8,3
4. DEM - 8,2
5. İYİ PARTİ - 5,8
6. ZAFER - 4,5
7. YRP - 3,6
8. DİĞER - 6,7

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Anket Seçim
Son Güncelleme:
Ankara'da Vahşet! Tartıştığı Komşusunun Köpeğini Öldürdü Ankara'da Vahşet! Sahibiyle Tartıştı, Köpeği Vurarak Öldürdü
Malatya Türkülerinin Usta İsmiydi: Türk Halk Müziği'nin Güçlü Sesi Bahattin Karakoç 74 Yaşında Hayatını Kaybetti (Bahattin Karakoç Kimdir, Nereli?) Türk Halk Müziği'nin Güçlü Sesi Hayatını Kaybetti
Susurluk'taki Orman Yangını 12 Saatte Söndürüldü Susurluk'taki Orman Yangını 12 Saatte Söndürüldü
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
ÇOK OKUNANLAR
Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu
Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor... Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı
Vietnam Diken Üstünde... 100 Binler Tahliye Ediliyor! Vietnam Diken Üstünde... 100 Binler Tahliye Ediliyor!
Zonguldak'ta Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü
Diyarbakır’da Sokak Ortasında Kanlı Çatışma: 2 Ölü, 5 Yaralı Sokak Ortasında Kanlı Çatışma! 2 Ölü, 5 Yaralı