Susurluk'taki Orman Yangını 12 Saatte Söndürüldü

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde üç farklı noktada etkili olan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle yaklaşık 12 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Susurluk'taki Orman Yangını 12 Saatte Söndürüldü
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahaleler sonucu yaklaşık 12 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Günaydın Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 19.00 sıralarında başlayan yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerce söndürülmeye çalışıldı. Bölgede 6 itfaiye aracı ve 5 su tankeri olmak üzere toplam 11 araç görevlendirilirken, havadan da 4 uçak ve 2 helikopterle müdahale gerçekleştirildi.

Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterler söndürme çalışmalarına ara verirken, ekipler karadan yangını kontrol altına almaya devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava unsurları da yeniden devreye girerek yangının söndürülmesine katkı sağladı.

Üç farklı noktada etkili olan yangın, bugün saat 07.00 sularında tamamen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

