Türkiye'nin Yangın Bilançosu! Sadece Hafta Sonu 85 Yangın

Türkiye, 23-24 Ağustos 2025 hafta sonunda 85 yangınla mücadele etti. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre, yangınların 36’sı ormanlık alanlarda, 49’u ise orman dışı kırsal alanlarda meydana geldi. Yangınların 49’unun ihmal ve dikkatsizlik, 10’unun kazalar ve 2’sinin kasıtlı olarak çıktığı belirlendi. İstanbul, Denizli, Balıkesir, Elazığ, Muğla, İzmir, Şanlıurfa, Sakarya, Kocaeli ve Amasya gibi illerde görülen yangınlara, OGM ekipleri karadan ve havadan anında müdahale ederek alevlerin yerleşim yerlerine ve geniş ormanlık alanlara sıçramasını engelledi.

'YANGINLARIN EN YOĞUN OLDUĞU HAFTA'

OGM ekipleri, yangınlara onlarca arazöz, su tankeri, uçak ve helikopterle müdahale etti. Erken ihbar sistemleri, teknolojik gözetleme kuleleri ve insansız hava araçlarıyla yapılan takipler, yangınların kontrol altına alınmasında kritik rol oynadı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Yangın sezonunun en yoğun olduğu hafta sonlarından birini yaşadık. Ancak tüm ekiplerimiz tam bir koordinasyon içinde hareket etti. Hem karadan hem havadan anında müdahalemiz sayesinde yangınların büyümesini engelledik” dedi.

YÜKSEK SICAKLIKLARA DİKKAT!

Karacabey, vatandaşların yangınlarla mücadeleye destek verdiğini vurgulayarak, “Hiçbir can kaybı yaşanmadan yangınları söndürmüş olmak en büyük tesellimiz. Zarar gören alanlarımız için derhal rehabilitasyon çalışmalarına başlıyoruz” diye konuştu.

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve kurak geçen dönemin yangın riskini artırdığına dikkat çeken Karacabey, önümüzdeki günlerde de yüksek sıcaklıkların devam edeceğini belirterek, “Vatandaşlarımızdan ricamız, en ufak bir kıvılcımın dahi büyük yangınlara sebep olabileceğini unutmamaları ve ormanlarımız konusunda azami dikkat göstermeleridir” uyarısında bulundu.

Yangınların çıkış nedenleri arasında ihmal ve dikkatsizliğin ön planda olması, uzmanlar tarafından vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiği yönünde değerlendiriliyor. OGM, yangın riskinin devam ettiği bu dönemde vatandaşların ateş yakmaktan kaçınmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA