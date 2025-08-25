İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde Yangın

Sarıyer'de İTÜ Ayazağa kampüsünde otluk alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi’nde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’nde otluk alanda yangın çıktı. 25 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen olay, kampüs çevresinde paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlerin otluk alanda hızla yayıldığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve arama kurtarma aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışırken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Şu ana kadar yangında can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtilse de, İTÜ Rektörlüğü’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

