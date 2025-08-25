Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Balıkesir Sındırgı Depremi Sonrası İsyan Etti: 'Bizde On Binler Öldü!'

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Balıkesir’i Sındırgı ilçesinde peş peşe gelen depremler sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Balıkesir Sındırgı merkezli depremlerin ardından yapılan açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Görür, deprem riskine karşı hala adım atılmamasını eleştirdi. Görür, "Doğruya talep yok. Doğru ne? Deprem dirençli kentler. Yeter artık" diyerek isyan etti.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Balıkesir Sındırgı Depremi Sonrası İsyan Etti: 'Bizde On Binler Öldü!'
Balıkesir’de peş peşe yaşanan depremler korkutmaya devam ediyor. Gözler ise uzmanlardan gelen uyarılara çevrilmiş durumda. X (Twitter) hesabından “Dertleşme” başlığıyla bir paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, bir meslektaşının yaklaşımını hedef alarak, yapılan yorumların toplumu rahatlattığını ama gerçekte çözüm üretmediğini ifade etti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem uzmanı bir kişinin yaptığı yorumu eleştirdi. Doğruya talep olmadığını belirten Naci Görür, "Doğru ne? Deprem dirençli kentler. Daha birkaç gün önce, Kamçatka’da 8,8 deprem oldu bir kişi ölmedi, bir ev yıkılmadı. Bizde olsaydı on binleri toprağa verirdik. Niçin? Yeter artık" sözleriyle isyan etti.

NACİ GÖRÜR İSYAN ETTİ: ‘YÖNETİCİLERDEN SES YOK’

Görür açıklamasında, "Sabah haberleri dinliyorum. Balıkesir yöresindeki depremlerden bahsediyor. Bir uzman deprem mekanizmasından bahsediyor. Kendinden bahsediyor . Bu depremlerin normal olduğunu söylüyor. Kibarca meslektaşlarına laf çaktırıyor. Kısacası bir tehlike yok, eskiye devam. O görevini yaptı, medya yaptı, müsterihler. Yöneticilerden ses yok." İfadelerini kullandı.

‘YETER ARTIK! DEVLETİN, HÜKÜMETİN BUNDAN ÖNEMLİ GÖREVİ Mİ VAR?’

Prof. Dr. Naci Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Halkın pek umurunda değil, sadece korkuyorlarmış. Doğruya talep yok. Doğru ne? Deprem dirençli kentler. Daha birkaç gün önce, Kamçatka’da 8,8 deprem oldu bir kişi ölmedi, bir ev yıkılmadı. Bizde olsaydı on binleri toprağa verirdik. Niçin? Yeter artık. Gelin şu deprem dirençli kentlere başlayıp kurtulalım. Ne olur? Devletin, hükumetin bundan önemli görevi mi var?”

