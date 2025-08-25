Kayıp Olarak Aranan 15 Yaşındaki Büşra'dan Acı Haber... İnşaatın Önünde Cansız Bedeni Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yıllarda kayıp çocuk vakaları Türkiye’nin kanayan yarası haline gelirken, bir acı haber de Samsun’dan geldi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki kız çocuğu bir inşaatın önünde cansız halde bulundu.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olayda, sabah saat 06.30 sıralarında vatandaşlar 4 katlı inşaat halindeki binanın önünde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını fark edince olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ACI GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI...

Yapılan araştırmada yerde yatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve ailesinin dün akşam polise kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğu tespit edildi. Kız çocuğunun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın’ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA