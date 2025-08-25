Fenomen Dizi Emily in Paris Setinde Şok Ölüm! Çekimler Acilen Durduruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Netflix’in dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan dizisi Emily in Paris’in 5. sezon çekimleri, Venedik’teki sette yaşanan trajik bir olayla sarsıldı. Dizinin yardımcı yönetmenlerinden 47 yaşındaki Diego Borella, çekimler sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine hızla çağrılan sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Borella kurtarılamadı. İlk bulgular, Borella’nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği yönünde.

Olay, Venedik’teki ünlü Danieli Oteli’nde, dizinin final sahnelerinin çekimleri sırasında gerçekleşti. 1978 Venedik doğumlu olan Borella, Roma, Londra ve New York’ta eğitim almış, uluslararası sinema sektöründe başarılı bir yardımcı yönetmen ve yazar olarak tanınıyordu. Şiir, masal ve çocuk hikayeleri yazdığı da bilinen Borella’nın ani ölümü, dizi ekibi ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.

ÇEKİMLER DURDURULDU

Trajedinin ardından, başrolünde Lily Collins’in yer aldığı Emily in Paris dizisinin 5. sezon çekimleri geçici olarak durduruldu. Çekimlerin 15 Ağustos’ta başladığı ve pazartesi günü tamamlanması planlandığı belirtilmişti. Netflix, dizinin 5. sezonunun 18 Aralık 2025’te yayınlanacağını duyurmuş olsa da, çekimlerin ne kadar süreyle durdurulacağı henüz netleşmedi.

RESMİ KAYNAKLARDAN NET AÇIKLAMA YOK

Sosyal medyada da yankı bulan bu olay, X platformunda birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bazı paylaşımlar, çekimlerin olaydan yalnızca iki gün sonra yeniden başladığını iddia etse de, bu bilgi resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi