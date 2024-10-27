'Emily in Paris'in Yıldızından Diziye Zehir Zemberek Sözler!

'Emily in Paris' dizisinin başrol oyuncusu Lucas Bravo, dizinin yalnızca eğlence veren "derinlik yoksunu" bir iş olduğunu söyledi. Yeni sezonda yer almakla ilgili kararsız olduğunu belirten Fransız oyuncu, "Dizinin bir sezonunu çekmek beş ay sürüyor, bu kadar zamanımı harcamaya gerçekten değer mi?" dedi.

Son Güncelleme:
'Emily in Paris'in Yıldızından Diziye Zehir Zemberek Sözler!

Netflix'in en popüler yapımlarından "Emily in Paris" dizisinde "Gabriel" karakterini canlandıran Fransız aktör Lucas Bravo, diziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Romantik komedi türündeki diziye dönüp dönmemek konusunda kararsız olduğunu söyleyen Bravo, dizinin izleyiciyle eğlence sunduğunu ama derinlikten yoksun olduğunu vurguladı.

'Emily in Paris'in Yıldızından Diziye Zehir Zemberek Sözler! - Resim : 1

'AYRIL-BARIŞ İLİŞKİSİ ÇOK ESKİ MODA'

Daily Mail'in aktardığına göre, Le Figaro gazetesine konuşan ünlü aktör, Emmy'ye aday olan fenomen dizinin kendisinin tanınmasını sağladığını fakat bir oyuncu olarak projeye karşı hiç heyecanlandırmadığını ifade etti. Oyuncu, Emily ve Gabriel karakterlerinin sürekli bir araya gelip ayrılmasının "eski moda" olduğunu da söyledi.

'Emily in Paris'in Yıldızından Diziye Zehir Zemberek Sözler! - Resim : 2

'BEŞ AYIMI HARCAMAYA DEĞER Mİ?'

Lucas Bravo diziyle ilgili "Gerçekten hiçbir özgürlüğüm yok ve insanlar başka yerlerde bana özgürlük vermeye başladıkça bunun tadını sevmeye başlıyorum. Hayat kısa. Bu dizinin bir sezonunun çekimleri beş ay sürüyor. Beni heyecanlandırmayan bir şeyi anlatmak için bu kadar zaman harcamak ister miyim?" diye konuştu.

Fransa ile İtalya Arasında Kriz! 'Emily in Paris' İçin Birbirlerine GirdilerFransa ile İtalya Arasında Kriz! 'Emily in Paris' İçin Birbirlerine GirdilerDünya
Emily in Paris Fransa'yı karıştırdı, Macron Devreye GirdiEmily in Paris Fransa'yı karıştırdı, Macron Devreye GirdiMagazin

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Netflix Dizi
Son Güncelleme:
Passiflora Nedir? Passiflora Faydaları ve Kullanım Nasıl? Passiflora Nedir? Passiflora Faydaları ve Kullanım Nasıl?
Hangi Kan Grubuna Sahip İnsanlar Daha Uzun Yaşıyor? Hangi Kan Grubuna Sahip İnsanlar Daha Uzun Yaşıyor?
Ünlü Şarkıcı Sosyal Medyanın Gündeminde: Şarkılarıyla Değil O Fotoğrafla Zengin Oldu! Şarkılarıyla Değil O Fotoğrafla Zengin Oldu!
Cem Yılmaz, Rapçi Ezhel'le Bir Araya Geldi Cem Yılmaz, Rapçi Ezhel'le Bir Araya Geldi