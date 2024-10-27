'Emily in Paris'in Yıldızından Diziye Zehir Zemberek Sözler!

Netflix'in en popüler yapımlarından "Emily in Paris" dizisinde "Gabriel" karakterini canlandıran Fransız aktör Lucas Bravo, diziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Romantik komedi türündeki diziye dönüp dönmemek konusunda kararsız olduğunu söyleyen Bravo, dizinin izleyiciyle eğlence sunduğunu ama derinlikten yoksun olduğunu vurguladı.

'AYRIL-BARIŞ İLİŞKİSİ ÇOK ESKİ MODA'

Daily Mail'in aktardığına göre, Le Figaro gazetesine konuşan ünlü aktör, Emmy'ye aday olan fenomen dizinin kendisinin tanınmasını sağladığını fakat bir oyuncu olarak projeye karşı hiç heyecanlandırmadığını ifade etti. Oyuncu, Emily ve Gabriel karakterlerinin sürekli bir araya gelip ayrılmasının "eski moda" olduğunu da söyledi.

'BEŞ AYIMI HARCAMAYA DEĞER Mİ?'

Lucas Bravo diziyle ilgili "Gerçekten hiçbir özgürlüğüm yok ve insanlar başka yerlerde bana özgürlük vermeye başladıkça bunun tadını sevmeye başlıyorum. Hayat kısa. Bu dizinin bir sezonunun çekimleri beş ay sürüyor. Beni heyecanlandırmayan bir şeyi anlatmak için bu kadar zaman harcamak ister miyim?" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem