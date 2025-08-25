Yazlıkçı Aile Tatilde Hayatının Şokunu Yaşadı: Bayılana Kadar Demir Sopayla Darp Edildiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Kağıthane’de yaşayan Yılmaz ailesi tatil için gittikleri Yalova’daki yazlıklarında kabusu yaşadı. Apartman yöneticisiyle aidat konusunda sorun yaşayan aile sopalarla darp edildi.

Sabah’tan Batuhan Altınbaş’ın haberine göre, İbrahim ve Zamire Yılmaz, 2014’te yaz aylarında konaklamak için bir daire satın almalarının ardından sürekli apartman yöneticisinin fahiş aidat ücretleri talep etmesi nedeniyle sorun yaşadı.

Kendisinden her yıl fatura gösterilmeden para istendiğini ve bu ücreti ödemeyenlerin ise icra ile tehdit edildiğini aktaran İbrahim Yılmaz, "Oraya yılda 10-15 gün gidiyoruz. Bina yöneticisi her yıl sorun çıkarıyordu” ifadelerini kullandı.

DIŞARI ÇAĞIRIP DEMİR SOPAYLA DARP ETTİLER

Apartman toplantısında bina giderlerini sormasının ardından yöneticinin damadı tarafından hakaretlere maruz kaldığını belirten Yılmaz, "Dışarı çıkıp konuşmak istediler, dışarı çıktığımda birkaç kişi daha bekliyormuş. Ellerindeki sopalarla kafama vurdular" dedi.

Eşini korumak için araya girmek isteyen Zamire Yılmaz da sopaların hedefi oldu. Aile, "Bayıltana kadar bizi dövdüler. Olay esnasında ben bayılmışım, direkt öldürmeye teşebbüs. Hiç kimse müdahale etmedi" kabus gibi anlarda yaşananları anlattı.

Olayın ardından soluğu karakolda alan aile saldırganlardan şikayetçi oldu.

Kaynak: Sabah