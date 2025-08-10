Başakşehir’de Vicdanları Sızlatan Komşu Dehşeti! 58 Yaşındaki Kadını Dakikalarca Darp Ettiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Başakşehir’de Şahintepe Mahallesi Gamze Sokak’ta yaşayan 58 yaşındaki Fatma Aksu, komşu dükkânın önünde duran mavi renkli bidonları evinin önüne alarak kullanmak istedi. Bidonların yerinde olmadığını fark eden işyeri sahibi Kamil K. ve oğlu Can Polat K., duruma sinirlenerek bidonları yere fırlattı. Ardından Fatma Aksu'nun yaşadığı apartmanın giriş camlarını kırarak olay yerinde taşkınlık çıkardı.

Sesleri duyarak dışarı çıkan Fatma Aksu ile baba-oğul arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine iddiaya göre Kamil K. ve Can Polat K., Fatma Aksu’yu darp etti. Darp edilen Aksu, hastaneden rapor alarak şikâyetçi oldu.

“BİR BİDON YÜZÜNDEN BU YAPILIR MI?”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Fatma Aksu, “Bir bidon yüzünden bu kavga çıkar mı? Evet, izinsiz aldım ama çocuğundan istedim. Hırsız değilim, sadece yün yıkayacaktım. Camlarımı kırdılar, küfrettiler. Evime baskın yaptılar. Devletime güveniyorum, şikayetçiyim” dedi.

"BU SALDIRGANLIK NEDEN?”

Fatma Aksu’nun kızı İpek Aksu ise olayın ardından şu sözlerle tepki gösterdi: Bu kadın ameliyatlı, ayağında platin var. Komşumuz diye yıllardır anlayış gösteriyoruz ama annemin şiddet görmesini asla kabul etmiyoruz. Bir bidonsa, parası verilir. Bu saldırganlık neden?”

POLİS GÖZALTINA ALDI

Fatma Aksu’nun şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın şüphelileri Kamil K. ve oğlu Can Polat K.’yi gözaltına aldı.

