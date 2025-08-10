Başakşehir’de Vicdanları Sızlatan Komşu Dehşeti! 58 Yaşındaki Kadını Dakikalarca Darp Ettiler

İstanbul Başakşehir’de yaşanan bir olay kan dondurdu. 58 yaşındaki Fatma Aksu, evinin önünde yün yıkamak için sokakta duran plastik bidonları izinsiz aldığı iddiasıyla dükkan sahibi baba oğul tarafından darp edildi. Korkunç şiddet anı kameralara yansıdı.

İstanbul Başakşehir’de Şahintepe Mahallesi Gamze Sokak’ta yaşayan 58 yaşındaki Fatma Aksu, komşu dükkânın önünde duran mavi renkli bidonları evinin önüne alarak kullanmak istedi. Bidonların yerinde olmadığını fark eden işyeri sahibi Kamil K. ve oğlu Can Polat K., duruma sinirlenerek bidonları yere fırlattı. Ardından Fatma Aksu'nun yaşadığı apartmanın giriş camlarını kırarak olay yerinde taşkınlık çıkardı.

Başakşehir’de Vicdanları Sızlatan Komşu Dehşeti! 58 Yaşındaki Kadını Dakikalarca Darp Ettiler - Resim : 1
Yaşlı kadının evinin basıldığı anlar

Sesleri duyarak dışarı çıkan Fatma Aksu ile baba-oğul arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine iddiaya göre Kamil K. ve Can Polat K., Fatma Aksu’yu darp etti. Darp edilen Aksu, hastaneden rapor alarak şikâyetçi oldu.

Başakşehir’de Vicdanları Sızlatan Komşu Dehşeti! 58 Yaşındaki Kadını Dakikalarca Darp Ettiler - Resim : 2
Baba ve oğlunun darp anları

“BİR BİDON YÜZÜNDEN BU YAPILIR MI?”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Fatma Aksu, “Bir bidon yüzünden bu kavga çıkar mı? Evet, izinsiz aldım ama çocuğundan istedim. Hırsız değilim, sadece yün yıkayacaktım. Camlarımı kırdılar, küfrettiler. Evime baskın yaptılar. Devletime güveniyorum, şikayetçiyim” dedi.

Başakşehir’de Vicdanları Sızlatan Komşu Dehşeti! 58 Yaşındaki Kadını Dakikalarca Darp Ettiler - Resim : 3
Baba ve oğlu tarafından darp edilen Fatma Aksu

"BU SALDIRGANLIK NEDEN?”

Fatma Aksu’nun kızı İpek Aksu ise olayın ardından şu sözlerle tepki gösterdi: Bu kadın ameliyatlı, ayağında platin var. Komşumuz diye yıllardır anlayış gösteriyoruz ama annemin şiddet görmesini asla kabul etmiyoruz. Bir bidonsa, parası verilir. Bu saldırganlık neden?”

Başakşehir’de Vicdanları Sızlatan Komşu Dehşeti! 58 Yaşındaki Kadını Dakikalarca Darp Ettiler - Resim : 4
Saldırganların camlarını kırdığı Fatma Aksu'nun evinin kapısı

POLİS GÖZALTINA ALDI

Fatma Aksu’nun şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın şüphelileri Kamil K. ve oğlu Can Polat K.’yi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

