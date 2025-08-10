Balıkesir'de Bir Dakika Arayla İki Deprem
Sabah saatlerinde sallanan Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha meydana geldi. Bir dakika arayla kaydedilen depremlerin büyüklüğü 3.5 ve 3.1 olarak ölçüldü.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.46'da gerçekleşen 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.27’de 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşmişti.
PEŞ PEŞE İKİ DEPREM DAHA
Tektonik hareketliliğin sürdüğü kentte 2 deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan Balıkesir’deki peş peşe depremlerin büyüklüğünü açıkladı.
AFAD '3.5' DEDİ
AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 18.05’te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.5 derinliğini ise 9,69 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 10, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-10
Saat:18:05:19 TSİ
Enlem:39.25528 N
Boylam:28.06056 E
Derinlik:9.69 km
Detay:https://t.co/U6wzkoNouS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
1 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM
AFAD’ın ardından bir açıklamada Kandilli Rasatahnesi’nden geldi. Kandilli Rasathanesi sat 18.06’da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.1 derinliğini ise 13.2 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 10, 2025
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/95rPAtsalR
10.08.2025, 18:06:17 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 13.2 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi