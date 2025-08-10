Balıkesir'de Bir Dakika Arayla İki Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.46'da gerçekleşen 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.27’de 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşmişti.

Balıkesir'de depremin haritadaki görünüşü

PEŞ PEŞE İKİ DEPREM DAHA

Tektonik hareketliliğin sürdüğü kentte 2 deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan Balıkesir’deki peş peşe depremlerin büyüklüğünü açıkladı.

AFAD '3.5' DEDİ

AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 18.05’te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.5 derinliğini ise 9,69 kilometre olarak açıkladı.

1 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM

AFAD’ın ardından bir açıklamada Kandilli Rasatahnesi’nden geldi. Kandilli Rasathanesi sat 18.06’da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.1 derinliğini ise 13.2 kilometre olarak açıkladı.

