Balıkesir'de Bir Dakika Arayla İki Deprem

Sabah saatlerinde sallanan Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha meydana geldi. Bir dakika arayla kaydedilen depremlerin büyüklüğü 3.5 ve 3.1 olarak ölçüldü.

Son Güncelleme:
Balıkesir'de Bir Dakika Arayla İki Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.46'da gerçekleşen 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.27’de 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşmişti.

Balıkesir'de Bir Dakika Arayla İki Deprem - Resim : 1
Balıkesir'de depremin haritadaki görünüşü

PEŞ PEŞE İKİ DEPREM DAHA

Tektonik hareketliliğin sürdüğü kentte 2 deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan Balıkesir’deki peş peşe depremlerin büyüklüğünü açıkladı.

AFAD '3.5' DEDİ

AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 18.05’te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.5 derinliğini ise 9,69 kilometre olarak açıkladı.

AFAD son depremleri görmek için tıklayınız

https://deprem.afad.gov.tr/event-detail/533923

1 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM

AFAD’ın ardından bir açıklamada Kandilli Rasatahnesi’nden geldi. Kandilli Rasathanesi sat 18.06’da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.1 derinliğini ise 13.2 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi son depremleri görmek için tıklayınız

https://www.google.com/maps?q=39.2162,28.0755&ll=39.2162,28.0755&z=8

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Balıkesir AFAD
Son Güncelleme:
Denizin Ortasında Ölüm Kalım Savaşı! Feribot Seferi Kabusa Döndü, Yüzlerce Yolcu Acilen Tahliye Edildi Feribot Seferi Kabusa Döndü, Yüzlerce Yolcu Acilen Tahliye Edildi
En Şanslı 3 Burç Açıklandı En Şanslı 3 Burç Açıklandı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Dev Adım: Konut Rayiç Bedellerinde Kritik Düzenleme! Milyonlarca Ev Sahibini Yakından İlgilendiriyor Konut Rayiç Bedellerinde Kritik Düzenleme!
Bu Numarayı Gördüğünüz Gibi Kapatın! Tek Bir Kelimeyle 500 Bin Liranızdan Olabilirsiniz! Bu Numarayı Gördüğünüz Gibi Kapatın!
ÇOK OKUNANLAR
Son Dakika!.. Memur Sen'den Zam Açıklaması: 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Merak Edilen Rakam... 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi! 3600-4500-7200 Prim Günü Olana Erken Emeklilik Fırsatı Doğacak, İşte Güncel Tablo Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi!
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! O İlimizde Gök Taşları 'Ateş Topları' Gibi Gökyüzünden Yağacak Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! Ateş Toplarına Dikkat
Zamanla Yarış Sürüyor... Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme