Denizin Ortasında Ölüm Kalım Savaşı! Feribot Seferi Kabusa Döndü, Yüzlerce Yolcu Acilen Tahliye Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’dan Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’na yolcu taşıyan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotu, sabah saatlerinde Fener Adası açıklarında kayaya çarptı. Kazada feribot hasar alırken, yolcuların yaşadığı panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

SU ALMAYA BAŞLADI

Olay, saat 09.30 sularında meydana geldi. Yenikapı'dan hareket eden ve Avşa Adası’na sefer yapan İDO feribotu, adaya yaklaşık 500 metre kala rotasından saparak su altındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle feribotun pervanelerinden biri zarar gördü ve su almaya başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, feribot su almaya başlayınca devreye başka bir feribot girdi. Yardım feribotunun desteğiyle kontrollü şekilde Avşa limanına yanaştırılan deniz otobüsündeki yolcular tahliye edildi. Feribotun tabanına dolan suyun ise vidanjör yardımıyla tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA