Feribotta Fırtına Paniği, Yolcular Korku Dolu Anlar Yaşadı
Elazığ’ın Baskil ilçesi ile Malatya arasında düzenlenene sefer kapsamında yola çıkan feribot, fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Feribot uzun süre boyunca açıkta fırtınanın dinmesini bekledi.
Olay, Baskil-Malatya arası sefer yapan feribotta yaşandı. Alınan bilgiye göre, bölgede kuvvetli fırtına etkili oldu. Baskil ile Malatya arasında sefer yapan feribot, Karakaya Baraj Gölü üzerinde fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Fırtına nedeniyle açıkta bekleyen feribottaki yolcular korku dolu anlar yaşadı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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