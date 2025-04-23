Feribotta Fırtına Paniği, Yolcular Korku Dolu Anlar Yaşadı

Olay, Baskil-Malatya arası sefer yapan feribotta yaşandı. Alınan bilgiye göre, bölgede kuvvetli fırtına etkili oldu. Baskil ile Malatya arasında sefer yapan feribot, Karakaya Baraj Gölü üzerinde fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Fırtına nedeniyle açıkta bekleyen feribottaki yolcular korku dolu anlar yaşadı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA