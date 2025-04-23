Öğrenciler Yurdu Basan Suya İsyan Etti

Iğdır'da üniversite öğrenciler, kaldıklarını odaları su basmasına tepki gösterdi. Öğrenciler durumdan mağdur olurken, kendi imkanlarıyla odalarını temizlemeye çalıtı.

Öğrenciler Yurdu Basan Suya İsyan Etti

Iğdır'da 3 gündür süren yağışların Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin konakladığı Selmanı Farisi Erkek Öğrenci yurdunu su bastı. Yurdun A Bloğunun son katından aşağı doğru akan su, öğrencileri zor durumda bırakarak mağdur etti.

Baskından etkilenen öğrenciler odalarını basan suları temizlemek için yoğun çaba sarf etti.

Kaynak: İHA

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