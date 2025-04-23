Öğrenciler Yurdu Basan Suya İsyan Etti
Iğdır'da üniversite öğrenciler, kaldıklarını odaları su basmasına tepki gösterdi. Öğrenciler durumdan mağdur olurken, kendi imkanlarıyla odalarını temizlemeye çalıtı.
Iğdır'da 3 gündür süren yağışların Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin konakladığı Selmanı Farisi Erkek Öğrenci yurdunu su bastı. Yurdun A Bloğunun son katından aşağı doğru akan su, öğrencileri zor durumda bırakarak mağdur etti.
Baskından etkilenen öğrenciler odalarını basan suları temizlemek için yoğun çaba sarf etti.
Kaynak: İHA