Jandarmanın 'Sibergöz' Operasyonunda 7 Gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında, 205 personelin dahil olduğu 'Sibergöz' operasyonu düzenlendi.

Alınan bilgiye göre Efeler ilçesinde 'Müstehcenlik' suçundan 4, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan 3 olmak üzere toplam 7 şüphelinin suç içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenirken haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca faaliyet kapsamında 164 işletmenin denetimi yapılırken 4 bin 983 şahıs sorgulandı, 3 araması olan 3 şahıs ise yakalandı.

Kaynak: İHA