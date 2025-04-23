Jandarma Ekipleri Down Sendromlu Efe’ye Hayatının Mutluluğunu Yaşattı

Nazilli ilçesinde yaşayan Down sendromlu Efekan Gürkan annesi ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek jandarmaya olan sevgisini anlattı.

Nazilli İlce Jandarma Komutanlığı da bu duruma duyarsız kalmayarak harekete geçti. Görevlendirilen Jandarma personeli Efekan'ı yaşadığı evde ziyaret etti. Ekipler tarafından hediye edilen kamuflaj Efekan’a giydirilirken; Efekan Nazilli içerisinde kısa bir süre araçla devriye attı. Efekan'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA