Jandarma Ekipleri Down Sendromlu Efe’ye Hayatının Mutluluğunu Yaşattı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri down sendromlu Efekan Gürkan'ı evinde ziyaret etti. Ekipler, Gürkan’ın çok sevdiği jandarma aracına bindirip birlikte devriye görevini de gerçekleştirdi.

Jandarma Ekipleri Down Sendromlu Efe’ye Hayatının Mutluluğunu Yaşattı

Nazilli ilçesinde yaşayan Down sendromlu Efekan Gürkan annesi ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek jandarmaya olan sevgisini anlattı.

Nazilli İlce Jandarma Komutanlığı da bu duruma duyarsız kalmayarak harekete geçti. Görevlendirilen Jandarma personeli Efekan'ı yaşadığı evde ziyaret etti. Ekipler tarafından hediye edilen kamuflaj Efekan’a giydirilirken; Efekan Nazilli içerisinde kısa bir süre araçla devriye attı. Efekan'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın Jandarma
Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin
Deniz Kenarında Yürürken Ölümle Yüz Yüze Geldi Deniz Kenarında Yürürken Ölümle Yüz Yüze Geldi
Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor
23 Nisan Coşkusu Erzurum’da 23 Nisan Coşkusu Erzurum’da
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu! Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu!
Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı, Anında Kapanacak Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı
Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün
İstanbul'da Peş Peşe Depremler! İSTANBUL'DA 13 SANİYELİK KABUS
Düğünlerde Bunu Yapan Yandı, 10 Yıl Hapis Cezası Geliyor! Trafikte ise 80 Bin Lira Para, 3 Yıl Hapis Cezası Olacak Düğünlerde Bunu Yapan Yandı, 10 Yıl Hapis Cezası Geliyor