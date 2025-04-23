23 Nisan Coşkusu Erzurum’da

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Mustafa Kemal Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

23 Nisan Coşkusu Erzurum’da

Havuzbaşı kent meydanında gerçekleştirilen törene Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulurken akabininde İstiklal Marşı okundu. Kutlamalara daha sonra Atatürk Üniversitesi’nde devam edildi.

Kaynak: İHA

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