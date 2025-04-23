Alanya’da Motosikletler Kazaya Karıştı

Antalya’nın Alanya ilçesinde aynı yönde gitmekte olan iki motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

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Alanya’da Motosikletler Kazaya Karıştı

Kaza, bugün 13.00 sıralarında Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, 07 MD 3782 plakalı motosikleti kullanan İran uyruklu A.V. (25) ile aynı yönde seyir halinde olan A.Ç. (37) kontrolündeki 07 N 1084 plakalı motosiklet kazaya karıştı.

Kazanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meydana gelen kazayla ilgili, ekiplerce inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Antalya Alanya Trafik kazası
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