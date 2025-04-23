Hacı Adayları İçin Eğitim Semineri Düzenlendi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2025 yılında hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan hacı adayların katılımıyla hac eğitim semineri gerçekleştirildi.

Hacı Adayları İçin Eğitim Semineri Düzenlendi

Beyşehir İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerde konuşan İlçe Müftüsü Enes Aktaş, hac ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlara Alem-i İslam için dua edilmesi gerektiğini anımsatarak, hacı adaylarına kolaylıklar diledi.

Kafile Başkanı Meram Müftüsü Zekeriya Koçak, Şube Müdürü Ali Eryılmaz, din görevlileri Cafer Ayçiçek ve İsmail Bekdemir ile manevi danışman Filiz Aydın ve Uzman Dr. Ali Kılınç tarafından hacı adaylarına programda çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim seminerinde hac ibadeti hazırlık aşamaları, seyahat süreci ve hac ibadetinin içeriğine dair detaylı bilgilendirmeler de yapıldı.

Kaynak: İHA

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