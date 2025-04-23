Ordu’nun Yüksek Kesimleri Sise Gömüldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yüksek kesimlerde sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sis nedeniyle sahil kesiminden Boztepe’nin görüşü kesildi.

Ordu’nun Yüksek Kesimleri Sise Gömüldü

Altınordu'da 5 gündür aralıklarla süren sis bulutları bugün de kendisini gösterdi. Yaklaşık 100 rakımda başlayan ve yükseklere çıktıkça etkisini arttıran sis, Ordu'nun seyir terası olarak adlandırılan 530 rakımlı Boztepe'nin, sahil kesiminden görüşünü tamamen kesti.

Hava sıcaklıklarının 13 derece olarak ölçüldüğü Altınordu'da sis ile birlikte güzel görüntüler de ortaya çıktı. Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik kabinlerinin bir süre ilerledikten sonra sis nedeniyle gözlerden kaybolması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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