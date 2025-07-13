Marmara’da Feribotta Yangın: Tahliye Çalışmaları Başladı

Marmara Adası açıklarında 200 yolcu ve 70 aracın bulunduğu feribotta yangın çıktı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri tahliye ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

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Marmara’da Feribotta Yangın: Tahliye Çalışmaları Başladı
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Edinilen bilgilere göre, Hayırsız Ada’nın kuzeybatı açıklarında seyir halinde olan bir feribotta yangın çıktığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Harekat Merkezi hızla harekete geçti. Olay yerine TCSG-313 ve KB-70 isimli sahil güvenlik botları sevk edilirken, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-4 botu da bölgeye ulaştı. KIYEM-6 botunun ise yaklaşık bir buçuk saatlik mesafede olduğu ve olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Feribot kaptanıyla telsiz aracılığıyla kurulan temas sonucu, yangının makine dairesinde başladığı ve yangının izolasyonu sağlanmış olsa da CO2 sistemine erişim sağlanamadığı öğrenildi. Feribotta görevli mürettebatın yanı sıra yaklaşık 200 yolcu ve 70 aracın bulunduğu belirtildi.

Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, kaptanın gemiyi terk etme yönünde herhangi bir talepte bulunmadığı ifade edildi. Feribottaki yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ve kurtarma çalışmaları için gerekli hazırlıkların sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA

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