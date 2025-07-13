Edirne ve İzmir'de Orman Yangını

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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mahmutköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevre illerin itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye sevk edildi.

Çalışmalara helikopter ve uçaklar da destek veriyor.

İZMİR'DE DE KORKUTAN ALEVLER

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Naipli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA