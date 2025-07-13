Bodrum Açıklarında Korku Dolu Anlar

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında demirli olan bir motoryatta yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürülürken motoryat kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:
Bodrum Açıklarında Korku Dolu Anlar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkbükü önlerinde demirli "Melinay" isimli motoryatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında, motoryat kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Ankara'daki Yangın Faciasında Hayatını Kaybetmişti: Son Yolculuğuna Uğurlandı Ankara'daki Yangın Faciasında Hayatını Kaybetmişti: Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı
Karabük, 15 Temmuz Şehitlerini Unutmadı Karabük, 15 Temmuz Şehitlerini Unutmadı
Cildi Gençleştiren Kolajen Deposu Besinler Açıklandı! Uzmanlar Listeyi Yazdı Cildi Gençleştiren Kolajen Deposu Besinler Açıklandı! Uzmanlar Listeyi Yazdı
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek
Ne Dolar Ne Mevduat Ne Borsa Ne Bitcoin! Hepsini Solladı, Zirveye Oturdu: Yatırımcısı Havalara Uçtu Ne Dolar, Ne Borsa, Ne Bitcoin! Zirveye Oturdu
ABD'de 20 Milyon Yumurtada Kırmızı Kodlu Bakteri Alarmı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor 20 Milyon Yumurtada Bakteri Alarmı! Hepsi Toplatılıyor
İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler