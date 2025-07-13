Bodrum Açıklarında Korku Dolu Anlar
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında demirli olan bir motoryatta yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürülürken motoryat kullanılamaz hale geldi.
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Türkbükü önlerinde demirli "Melinay" isimli motoryatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında, motoryat kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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