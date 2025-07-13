Karabük, 15 Temmuz Şehitlerini Unutmadı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında anıldı. Anmaya Vali Mustafa Yavuz da katıldı.

Karabük, 15 Temmuz Şehitlerini Unutmadı
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Karabük Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen Metin Arslan'ın Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, Vali Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri ve şehidin ailesi mezara karanfil bıraktı. Protokol üyeleri, 17 Eylül 2017'de hayatını kaybeden anne Şazi ile 10 Ekim 2020'de vefat eden baba Zeki Arslan'ın mezarlarına da karanfil bıraktı.

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Barış Efe için de Eflani ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Efe'nin Çukurören köyünde ailesinin ziyaret edilmesinin ardından kabrinde düzenlenen programda, mezara karanfil konuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kaynak: AA

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