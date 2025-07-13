Ankara'daki Yangın Faciasında Hayatını Kaybetmişti: Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ankara'nın Alacaatlı Mahallesi'nde 26 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya, son yolculuğuna uğurlandı.
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Muharrem Çetinkaya için Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde Çetinkaya'nın ailesi ve yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Muharrem Çetinkaya'nın naaşı, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde Valore Sitesi'ndeki 26 katlı binada dün saat 22.00 sıralarında çıkan yangında 3,5 aylık Aras Şahin, Hüsniye Çelik Şahin ve güvenlik görevlisi 63 yaşındaki Muharrem Çetinkaya hayatını kaybetmişti.
Kaynak: ANKA