Özgür Özel ‘İzin Vermeyeceğim’ Dedi, Cumhurbaşkanı’na Seslendi: 'Tarihi Bir Fırsatı Heba Etmeye Çalışıyor'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman’da halk buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmada “AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik” sözlerini değerlendiren Özel “ Biz Kürt'üyle, Türk'üyle hep beraberiz. Biz güçlüyüz, biz kazanacağız. Erdoğan yeni ittifak görüntüsü vermek için tarihi bir fırsatı heba etmeye çalışıyor. İzin vermeyeceğim, izin vermeyeceğim” diye seslendi.

'TARİHİ BİR FIRSAT VAR'

Özgür Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Şu anda Türkiye'de tarihi bir süreç, tarihi bir fırsat var. Terör örgütü silah bırakıyor ve CHP tarihsel tutarlılığı içinde 'Bu ona mı yarar, buna mı yarar' demeden, 'Bu millete yarar, Kürt'ün de Türk'ün de gözünün yaşını siler, yeni analar ağlamaz' diyor. Şehit ailelerini, gazileri incitmeden yapılabilecek bu sürece Meclis'te en olumlu katkıyı vermek istiyor.

'BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR'

Dün sayın Erdoğan çıktı, güya tarihi bir konuşma yaptı, tarihi bir gaflet yaptığını gösterdi. Yine ayrımcılık... Düne kadar DEM, DEM'liler, DEM'e selam verenler teröristi; şimdi 'Biz, MHP, DEM anlaştık, birlikte yol yürüyeceğiz' diyor. DEM Parti'nin kurumsal kimliğine bütün saygımla, CHP'nin Kürtler ile ilişki kurmak için ve Kürtler için iyisini istemek için DEM Partisi'ne ihtiyacı yok. DEM Parti'nin de Türkler ile ilişki kurmak için CHP'ye ihtiyacı yok. Ama Kürtlerin de, Türklerin de bir arada olmak ve geleceği kurmak için birbirine ihtiyacı var, birbirimize ihtiyacımız var.

'CHP BARIŞI İSTİYOR'

Terör biterse, barış olursa, kardeşlik olursa kaçırmakta olduğumuz treni yakalayabiliriz. 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde Avrupa'nın bir parçası, Avrupa Birliği'nin tam üyesi olabiliriz. CHP, hem kalkınmak için, hem ülkenin gelişmesi için, doğru dış politika için, bir daha savaşlar olmaması için kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, canı gönülden barışı istiyor, kardeşliği istiyor, omuz omuza bu ülkeyi kalkındırmak istiyoruz.

'İZİN VERMEYECEĞİM'

Ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde, şu meydana bak, çoğunluk enerjisi bizde. O yüzden AK Parti yeni bir dümenin peşinde. Göreceksiniz, millet kazanacak, halk kazanacak, sağduyu kazanacak. O istiyor diye bir adım geri atmam, o istiyor diye bir kelime eksik konuşmam, o istiyor diye bir santim eğilmem.

'BU MİLLET DİZ ÇÖKMEYECEK'

Geri adım atarsam ülkeyi 100 yıl geriye götürecek. Kendince kuracağı sistemle vatandaşlık olgusunu zedeleyecek. Eğer ben bir kelime eksik konuşursam bu milleti susturacak, bir santim eğilirsem bu millete diz çöktürecek.

Kaynak: Haber Merkezi