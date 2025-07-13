Ankara'da 1'i Bebek 3 Kişi Ölmüştü: 26 Katlı Binanın Müteahhidi Gözaltında

Ankara’nın Çankaya ilçesinde dün gece 24 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan yangın faciaya dönüştü. Yangına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ilk bulgular yangının elektrik tesisatından kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Olayla ilgili soruşturma kapsamında binanın müteahhidi K.D. Uşak'ta gözaltına alındı.

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Ankara'da 1'i Bebek 3 Kişi Ölmüştü: 26 Katlı Binanın Müteahhidi Gözaltında
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün gece saat 22.00 sularında bir sitedeki yüksek katlı apartmanda çıkan yangın faciaya dönüştü. 24 katlı binanın 4'üncü katında henüz nedeni belirlenemeyen şekilde başlayan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Alevler hızla yayılırken, yoğun duman binanın büyük bölümüne ulaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Panik içinde tahliye edilen bina sakinlerinden bazıları dumandan etkilenirken, yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan ilk incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitirenlerin 3,5 aylık Aras Şahin, Hüsniye Çelik Şahin ve Muharrem Çetinkaya olduğu açıklandı.

Yangına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yeri incelemesi için 2 savcı görevlendirilirken, adli işlemler için bir savcı daha sürece dahil edildi. Soğutma çalışmalarının ardından mühendislerden ve itfaiyecilerden oluşan bilirkişi heyeti bina içinde detaylı bir inceleme yaptı. İlk bulgular, yangının elektrik tesisatından kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor.

MÜTEAHHİDE GÖZALTI

Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, binanın müteahhidi K.D. Uşak'ta gözaltına alındı.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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