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İstanbul'da son bir haftada üçüncü metrobüs yangını meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında, Haramidere metrobüs durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durağa yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edilirken, yangına görevliler müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, Beylikdüzü istikametindeki metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Metrobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

7 Temmuz'da Bakırköy'de İncirli mevkisi Edirne istikametinde seyir halindeki metrobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, durumu fark eden metrobüs şoförü, aracı durdurarak yolcuları indirmişti. Metrobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmişti. Dün de, Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönüne ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında Bahçelievler mevkisinde yangın çıkmıştı.

Kaynak: AA