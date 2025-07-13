Türkiye’ye Gelen Fenomenin Başına Gelmeyen Kalmadı! Herkes Bunu Konuşuyor

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“Speed” ismiyle tanınan ünlü YouTuber Darren Jason Watkins Jr. Türkiye’ye geldi. Ünlü fenomenin Türkiye ziyareti boyunca başına gelenler sosyal medyada gündem oldu.

İşte YouTube'da 41 milyon, Instagram'da 38 milyon, TikTok'ta 41 milyon takipçisi bulunan fenomen Speed’in hayrete düşüren İstanbul gezisi detayları…

Türkiye gezisi için İstanbul’a gelen ünlü YouTuber, Taksim’in simgesi Galata Kulesi’ne çıkmak istedi, kulenin tarihi hakkında bilgi almak isteyen fenomene görevlinin İngilizce anlatım yapamaması büyük şok yaşattı.

DONDURMA DEĞİL KAĞIT YEDİ

FIFA, Fornite gibi oynadığı oyunları yayınlamasıyla ve Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’ya olan hayranlığıyla tanınan fenomen Taksim’de dondurmacıların hileli oyunundan da kaçamadı.

Kahramanmaraş dondurması almaya çalışan fenomenin ağzına, dondurmacılar peçete soktu. Yaşadığı bu ikinci şoku da kameralara kaydeden fenomenin gezisi her saniye kabusa dönüştü.

İNGİLİZCE BİLMEYEN REHBER ŞOKU

İngilizce bilmeyen rehber, dondurmacı üstüne İstanbul’da yayın açan fenomene bir şok da internet bağlantısı üzerinden geldi. Yüz binlerce kişinin izlediği Speed'in internet bağlantısı koptu ve yayını yarıda kaldı.

TAKSİM'DEN KAÇTI

İstiklal Caddesi’nde dondurma sonrasında dönerin de tadına bakan Speed, Alman dönerini daha lezzetli bulduğu belirtti. Esnaf fenomenden ücret talep etmezken, Speed 200 lira uzattı.

Taksim’deki yoğun kalabalıktan uzaklaşmak isteyen fenomen çareyi motora binmekte buldu. Öte yandan çekilen vlogda fenomenin kendisine takılmak istenen Galatasaray atkısını reddettiği, bir Fenerbahçe taraftarının isteği üzerine de formasına imza attığı görüldü.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Ünlü fenomenin her saniyesini videoya kaydettiği Taksim turu deneyimi sosyal medyaya gündem oldu.

Radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun, görüntülere “Galata Kulesi, her turistin görmek isteyeceği simge yapılardan. Turizm Bakanlığı’nın kontrolündeki Galata Kulesi’nde İngilizce bilen yok mu? Neyse, gel bir fotoğraf çektirek hele… Liyakat neydi?” sözleriyle tepki gösterdi.

TEPKİ TOPLADI

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise şöyle tepki verdi: Büyük rezillik. Milyonlara hitap eden adam gelmiş bir sürü görevli var, birinde bile İngilizce yok. Adam gelmiş Galata kulesi ünlü demişler belli ki. Anlatsana olayı nedir buranın diyor. Harbiden çok üzücü. Türkiye’de Liyakatsızlığın canlı yayınını yapıyor ishowspeed. Halbuki onbinlerce iyi İngilizcesi olan, o kuleyi dakikalarca anlatabilecek gencimiz işsiz güçsüz takılıyor.