Muğla Ormanları İçin Hayati Karar, İki Proje Durduruldu

Muğla'nın Yatağan ve Menteşe ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan iki ayrı mermer ocağı projesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün çevresel kaygılar nedeniyle verdiği olumsuz rapor doğrultusunda durduruldu. Projelerin, yoğun ağaç kesimi ve verimli orman alanlarına zarar vereceği gerekçesiyle Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçleri sonlandırıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Çukuröz Mahallesi'nde MBY Maden AŞ tarafından kurulması planlanan, yıllık 810 bin ton mermer ve 729 bin ton pasa üretim kapasiteli mermer ocağı için başlatılan ÇED süreci, Orman Bölge Müdürlüğü’nün olumsuz görüş bildirmesi üzerine iptal edildi.

Müdürlüğün raporuna göre proje alanı, verimli orman sınırları içerisinde yer alıyor ve bu durum hem orman bütünlüğünü bozuyor hem de ormancılık faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.

AĞAÇ KESİMLERİNE NEDEN OLACAKTI

Benzer şekilde, Menteşe ilçesinin Kozağaç Mahallesi'nde 4T Madencilik AŞ tarafından planlanan ve yıllık 810 bin ton üretim hedeflenen ikinci mermer ocağı projesi de durdurulan projeler arasında yer aldı. Bu proje hakkında da Orman Bölge Müdürlüğü, alanın devlet ormanı statüsünde olduğunu, ağaç kesimlerinin yoğun olacağını ve yerleşim alanlarına olan yakınlığın sosyal sorunlara yol açabileceğini belirtti.

SÜREÇ RESMİ OLARAK SONA ERDİ

Her iki projeye ilişkin olarak Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 23 Ağustos’ta yapılan açıklamada, ÇED Yönetmeliği kapsamında sürecin resmi olarak sona erdirildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

