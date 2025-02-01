Ünlü Oyuncu Anne Oldu! Seçtiği Yöntem Çok Konuşuldu

Netflix'in fenomen dizisi Emily in Paris'in başrol oyuncusu Lily Collins ve 4 yıl önce dünyaevine girdiği yönetmen eşi Charlie McDowell, sosyal medyadaki takipçileriyle güzel bir haber paylaştı. Ünlü çift, taşıyıcı anne aracılığıyla bir bebek sahibi olduklarını duyurdu.

35 yaşındaki Collins, eşiyle ortak paylaştığı Instagram açıklamasında "Dünyamızın merkezine hoş geldin Tove Jane McDowell" diye yazdı. Çift, adının yazdığı bir battaniyenin de bulunduğu beşikte yatan kız bebeklerinin fotoğrafını da yayınladı.

'HARİKA TAŞIYICI ANNEMİZE MİNNETTARIZ'

Paylaşıma düşülen notunda devamında "Harika taşıyıcı annemize ve yol boyunca bize yardımcı olan herkese duyduğumuz sonsuz minnettarlığı kelimelere dökemeyiz. Sizi tekrar tekrar çok seviyoruz" ifadeleri yer aldı. Yakınları ve takipçileri çifte güzel dileklerde bulundu.

Ünlü müzisyen Phil Collins'in kızı olan Lily Collins ve oyuncu Mary Steenburgen ile Malcolm McDowell'ın oğlu Charlie McDowell'ın "taşıyıcı anne" kararı ise sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar bu tercihi eleştirirken, kimisi de olayın iç yüzünü bilmediklerini ve bir sağlık sorunu kaynaklı olabileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi