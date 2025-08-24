Minik Arıc'dan Acı Haber: Kuyuda Ölü Bulundu!

Kilis’te kayıp olan 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh adlı kız çocuğu, evine yakın metruk bir binadaki kuyuda ölü bulundu.

Kilis Ketenciler Mahallesi Çirazoğlu Sokak’ta dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh adlı kız çocuğu kaybolmuştu.

İhbarla olay yerine gelen jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, hassas burunlu köpek eşliğinde arama çalışmaları başlatmıştı.

Arıc Aljaroukh adlı kız çocuğu, evine yakın metruk bir binadaki kuyuda ölü bulundu.

Şüpheli Kadın Ölümlerine Bir İsim Daha... Üniversiteli Helin'in Cansız Bedeni Bulundu

Kaynak: İHA

Kilis Kayıp çocuklar
