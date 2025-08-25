Halit Yukay’ın Cansız Bedeni Asansör Sistemiyle Çıkarılacak! Deniz Altında 3 Saatlik Zorlu Operasyon

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10'da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait “Graywolf” isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi ve yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri alarma geçti.

DENİZDE PARÇALANMIŞ TEKNE PARÇALARI BULUNDU

Sahil Güvenlik arama çalışmalarını sürdürürken, 5 Ağustos saat 14.30’da Balıkesir Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası açıklarında seyir halindeki bir ticari gemiden, denizde yarı batık durumda tekne parçaları görüldüğü bildirildi. Verilen koordinatlar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, olay yerine 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama-kurtarma operasyonu başlattı.

Dalış yapan ekipler, su altındaki tekne parçalarının Halit Yukay’a ait “Graywolf” teknesine ait olduğunu, motor seri numarasının eşleşmesiyle doğruladı. Sualtından elde edilen görüntülerde teknenin ciddi şekilde parçalandığı görüldü.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Halit Yukay’ın, Yalova'nın Altınova ilçesindeki yat tersanesinde mühendis ve baş tasarımcı olarak görev yaptığı öğrenilirken, denize açıldığı anlara ait liman görüntüleri de ortaya çıktı. Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında parçalanmış tekne, Ekinlik Adası'na çekilerek vinç yardımıyla karaya çıkarıldı. Burada bilirkişi tarafından kazanın nedeni araştırılmaya başlandı.

GEMİ KAPTANI TUTUKLANDI

Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla önce gözaltına alındı, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası İstanbul’da tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

SÜRTME İZLERİ DELİL OLDU

Yapılan radar incelemelerinde "Arel 7" gemisinin rotası detaylı olarak incelenirken, geminin ön kısmında sürtme izlerine rastlandı. Bu izlerin kazayla bağlantısı araştırılırken, olaydan bir gün önce Çanakkale’de çekilen fotoğraflarda geminin burun kısmında iz bulunmazken, 5 Ağustos’ta İzmit’te çekilen fotoğraflarda darbe ve sürtme izleri gözlendi. Bu görüntüler, soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

BOYA KALINTILARI EŞLEŞTİ

Yapılan kriminal analizlerde, kuru yük gemisinin ön kısmındaki boya kalıntılarıyla Halit Yukay’ın teknesinden alınan boya örnekleri karşılaştırıldı. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapılan incelemeler, her iki izdeki boya kalıntılarının birbirleriyle eşleştiğini ortaya koydu.

SON GÖRÜŞME KIVANÇ TATLITUĞ İLE

Soruşturma kapsamında Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da tanık sıfatıyla ifade verdi. Tatlıtuğ, kazadan hemen önce Yukay ile telefonla konuştuğunu, konuşma sırasında hattın birden kesildiğini ve sonrasında kendisine ulaşamadığını belirtti. Tatlıtuğ’un ifadesi İstanbul’da alındı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “yetkisizlik” kararıyla soruşturma Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.

19 GÜN SONRA 68 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve farklı şehirlerden gelen deniz polisi ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları 19. gününde sonuç verdi. Halit Yukay’ın cansız bedeni, Erdek’in 7 mil açığında, 68 metre derinlikte YTS cihazı ile tespit edildi. ROV cihazıyla görüntülenen cenazenin çevresinde tekneye ait motor parçaları ve bot kalıntıları da bulundu.

Cenazenin çıkarılması için ilk etapta Deniz Kuvvetleri ile koordineli bir çalışma planlansa da, yapılan değerlendirme sonrası işlemin ROV cihazı ile gerçekleştirilmesine karar verildi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ARAMALARI ETKİLİYOR

Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle yeni görüntüleme çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte ROV yardımıyla cenazenin çıkarılması planlanıyor. Eğer bu yöntemle başarı sağlanamazsa, uzman dalış ekipleri devreye girecek.

NASIL BİR YÖNTEM İZLENECEK?

İstanbul Gedik Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Bölüm Başkanı Güvenç Sorarlı, CNN TÜRK canlı yayınında süreci değerlendirdi. Sorarlı, “Süreç 3 aşamalı olarak ilerliyor. Bir tanesi cenazenin tespiti, ROV cihazıyla teyidi ve 3. aşamada da çıkartılması. Tespiti yandan taramalı sonar dediğiz cihazlarla yapılması ve tespit edilmesi önemlidir. Bunun Halit beye ait olması sonucunda çıkartılması usulü tartışılır. Yani hangi aşamada hangi yöntemle çıkarılması uygun olur? Burada seçilen yöntem 'kafes ‘diye tabir edilen aslında dalgıçlıkta shark diye tabir ettiğimiz dalgıç sharki ile 2 dalgıç suyun 68 metre altında olduğu için helyum oksijen soluyarak inerler. vücut bütünlüğünün bozulmaması acısından da bir ceset torbasına uygun şekilde konulup sharkle birlikte yukarı çıkarmak için bir plan uygulanır" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ise sürecin adli boyutunu değerlendirdi. Uludağ, “Halit Yukay asansör sistemi ile çıkarılması çok önemli. Şundan dolayı önemli ölüm sebebini o naaşı ile otopsi yapılacak. Otopsi raporu ile hayatını nasıl kaybettiği ortaya çıkacak. Ne şekilde hayatını kaybettiği adli sürek için önemli” dedi.

