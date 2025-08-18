İş İnsanı Halit Yukay Günlerdir Bulunamadı, Kıvanç Tatlıtuğ 4 Bölgeyi İşaret Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmara Adası açıklarında 04 Ağustos 2025 tarihinde parçalanmış halde bulunan teknenin sahibi iş insanı Halit Yukay’ı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da yakın arkadaşı Yukay için bir paylaşımda daha bulundu.

Yukay’ın kaybolduğu ilk günlerde Instagram hesabından paylaşımda bulunan Tatlıtuğ, “Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü. Hatta bugün 5. günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan çağrımdır” demişti.

Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Paylaşımında Yukay’ın arandığı bölgeleri işaretleyen ünlü oyuncu, ekiplere teşekkür etti. Tatlıtuğ, şunları yazdı:

"Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede, hem de haritada belirtilen alanlarda var gücü ve tüm imkanlarıyla kararlılıkla aramalara devam eden Sahil Güvenlik, deniz polisi, Kıyı Emniyeti, profesyonel drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz."

GEMİ KAPTANI TUTUKLANMIŞTI

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında yatı parçalanmış halde bulunan kayıp iş adamı ile ilgili yeniden gözaltına alınan kuru yük gemisi kaptanı tutuklanmıştı.

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay’ı arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili Yalova’da kuru yük gemisi kaptanı C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' 7 Ağustos 2025 Perşembe günü gözaltına alınmış, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilen çimento taşıyan Arel 7 isim geminin kaptanı C.T. mahkemedeki ifadesinde, "Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adası'nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30’da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M.S. vardı. Sonra yemeğe indiler. Saat 17.00’da indiler yemeğe. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim baktım önüme, sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm, içim rahat etmediği için.

O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o anki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye, bizle alakası yok diye. Ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık, duyardık sesi" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi