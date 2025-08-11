İş İnsanı Halit Yukay 7 Gündür Bulunamadı! Son Umut İzmir'den Geldi...

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açıldıktan sonra haber alınamayan iş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları 7’nci gününde sürüyor. Parçalanmış halde bulunan teknesine çarptığı iddia edilen yük gemisinin kaptanı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. İzmir’den getirilen insansız su altı robotu ile deniz tabanı taranıyor.

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açıldıktan sonra kaybolan iş insanı Halit Yukay’ı (43) bulmak için yürütülen arama çalışmaları bir haftayı geride bıraktı. Parçalanmış ve yarı batık halde bulunan teknesine ait yeni parçalar tespit edilirken, İzmir Emniyeti’nden getirilen insansız su altı robotu (ROV) ile deniz tabanı taraması başlatıldı.

4 AĞUSTOS'TA KAYBOLDU

Halit Yukay, 4 Ağustos’ta saat 15.10’da Yalova’dan ‘Graywolf’ isimli teknesiyle Bozcaada’ya doğru yola çıktı. Kendisine ulaşılamaması üzerine başlatılan aramalarda, 5 Ağustos’ta Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında tekne parçaları bulundu. Yapılan incelemede motor seri numarasının Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirlendi. Su altı görüntülerinde teknenin ağır hasar aldığı görüldü.

Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kazanın nedenini belirlemek üzere tekne parçaları vinçle karaya çıkarılarak bilirkişi incelemesine gönderildi.

Yalova’nın Altınova ilçesinde yat üretimi yapan mühendis ve baş tasarımcı olan Yukay’ın denize açıldığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

KURU YÜK GEMİSİNİN KAPTANI TUTUKLANDI

Yukay’ın teknesine çarptığı öne sürülen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), daha önce adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul’da yeniden gözaltına alınan kaptan, “Taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı. Geminin ön kısmında sürtme izleri tespit edilirken, radar kayıtları da soruşturma dosyasına girdi.

Arama çalışmaları kapsamında Balıkesir kıyılarında, Kapıdağ Yarımadası çevresi ile Ekinlik, Avşa ve Paşalimanı adaları açıklarında hem denizden hem havadan tarama yapılıyor. Bursa, Çanakkale ve Samsun’dan gelen 13 dalgıç, 42 metreye kadar dalış gerçekleştirerek olası izlere ulaşmaya çalışıyor.

DENİZ TABANI CİHAZLA TARANIYOR

Halit Yukay’ı arama çalışmaları 7’nci gününde de Balıkesir’in sahil şeridinde devam ediyor. Erdek ilçesine bağlı ve İlhanlar, Doğanlar, Turanköy, Ormanlı mahallelerinin kıyı kenar çizgisi ile Ekinlik, Avşa, Paşalimanı Adası açıkları ve Kapıdağ Yarımadası çevresinde arama çalışmaları yürütülüyor.

Bu sabah Kestanelik Limanı’ndan 42 metrelik balıkçı teknesiyle açılan deniz polisi, İzmir Emniyeti’nden bölgeye getirilen ROV ile deniz tabanında arama başlattı. Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor.

Kaynak: DHA

