Depremin Ardından Harekete Geçildi: Sındırgı'da Yıkılan Binanın Sahibi ve Yapsatçısı Gözaltında

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda bina yıkılmıştı. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kolon kesilme iddialarının ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yaptı. Bir binanın sahibinin ve yapsatçısının gözaltına alındığı açıklandı.

Bakan Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 1 vatandaşın hayatını kaybettiği binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, soruşturma kapsamında “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçlamasıyla binanın sahibinin ve yapsatçısının gözaltında olduğunu açıkladı.

Bakan Tunç'un sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Balıkesir ilimizde meydana gelen depremde Sındırgı ilçemizde 3 katlı binanın yıkılması ve 1 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, binadan karot örnekleri alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

