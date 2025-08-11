Denizde Kaybolan Tarım İşçisinden Acı Haber

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde yasaklı bölgede denize giren 18 yaşındaki Mazlum Yıldız, arama çalışmalarının ikinci gününde ölü bulundu.

Denizde Kaybolan Tarım İşçisinden Acı Haber
Ordu’nun Gülyalı ilçesinde serinlemek için denize giren mevsimlik tarım işçisi Mazlum Yıldız’ın (18) cansız bedenine, arama çalışmalarının ikinci gününde ulaşıldı. Batman’dan fındık toplamak için gelen Yıldız ile 15 yaşındaki Yusuf K., dün akşam yasaklı bölgede denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan iki gençten Yusuf K., vatandaşların yardımıyla yaralı olarak sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Ancak Yıldız, dalgaların arasında kayboldu.

AFAD koordinesinde jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin katılımıyla sabah erken saatlerde yeniden başlayan arama çalışmaları, kıyı şeridinde ve denizde bot ile havadan helikopter desteğiyle sürdürüldü. Çalışmalar sırasında Mazlum Yıldız’ın cansız bedeni, suyun yüzeyine vurmuş halde bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Yıldız’ın cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Yusuf K.’nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İşçi ölüm
